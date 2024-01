Homem de 31 anos terá que amputar o dedo após picada de aranha na Praia Grande

Um homem de 31 anos terá que amputar o dedo indicador após o membro ter necrosado em função da picada de uma aranha marrom, na Praia Grande , litoral de São Paulo. A notícia é do G1.

Wilker Guimarães, que trabalha como garçom, disse que acordou no último dia 28 com dor na mão e o dedo latejando e disse que procurou uma Unidade de Pronto Atendimento (UPA), mas foi orientado a tomar antialérgicos e remédios para dor, apesar de ter notado que o ferimento parecia de picada de aranha ou escorpião.

Guimarães disse que voltou para casa com dores e encontrou algumas aranhas no apartamento, por isso resolveu retornar a UPA e informar o fato, mas novamente não foi medicado para picada do aracnídeo. Somente no terceiro atendimento, quando a dor estava ainda mais forte e o dedo totalmente inchado, lhe deram o soro aracnídeo. “Foi uma negligência médica”, disse.

Apesar do soro aracnídeo, seu dedo necrosou de tal forma que a única solução, segundo os médicos, é a amputação para que a necrose não se alastre e e comprometa o resto da mão. Ele ainda aguarda o procedimento porque tem uma bolha no local lesionado e ops médicos disseram que tem que aguardar para poder delimitar a necrose, caso contrário podem ter que fazer mais de uma cirurgia. Wilker está internado no Hospital Irmã Dulce, onde aguarda o procedimento médico.

Dedo necrosado de Guimarães (Arquivo pessoal)

Segundo ele, se os médicos o tivessem medicado adequadamente desde o início talvez não tivesse que passar por essa cirurgia.

A Secretaria de Saúde Pública da Praia Grande disse que a evolução da necrose não tem relação com a realização do soro no início do quadro, mas vai apurar o caso.