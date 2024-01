Doméstica que morreu após ser esfaqueada pelo ex sofreu várias agressões: “Eram muitas brigas”

A empregada doméstica Alana Mata Ferreira, de 40 anos, que morreu dias após ser esfaqueada pelo ex-companheiro, em Goiânia, Goiás, foi vítima de várias agressões durante os seis anos que ficou casada. Segundo a família, apesar de já estarem separados há quatro anos, o homem não aceitava o rompimento e seguia com muito ciúmes da mulher.

“Ele tinha ciúmes dela, ciúmes até das filhas com ela, ciúmes de várias coisinhas e besteiras”, contou a operadora de caixa Maria Eduarda Teixeira Antunes, de 19 anos, filha da vítima, em entrevista ao site G1.

“Eram muitas brigas, eu pedia para ela se separar. Teve um tempo que ele brigou comigo e com minha irmã, ele bateu na gente. Eu pedi para ela tirar ele de casa”, relembrou a filha da doméstica.

Alana foi atacada pelo ex-companheiro no último dia 1º de janeiro, no Jardim Vitória II. Um vídeo de câmera de segurança registrou o momento em que ela foi agredida e ferida pelo homem, que fugiu e ainda não foi preso (assista abaixo).

Segundo o boletim de ocorrência, ela começou a ser agredida pelo ex-companheiro ainda dentro de casa, quando saiu correndo pelas ruas para pedir ajuda. Porém, o homem a perseguiu e a esfaqueou na região das costelas.

A doméstica foi socorrida e levada ao Hospital Estadual de Urgências de Goiás (Hugo), onde passou por cirurgias. Conforme a unidade, as facadas atingiram alguns órgãos internos e ela seguia em estado grave em uma Unidade de Terapia Intensiva (UTI). No entanto, não resistiu aos ferimentos e morreu no domingo (7).

O caso segue em investigação pela Polícia Civil, mas, até a manhã desta terça-feira (9), o autor do crime ainda não tinha sido localizado.

