Confira o calendário para o Licenciamento de veículos de 2024 em São Paulo

O Departamento Estadual de Trânsito de São Paulo (Detran-SP) divulgou o calendário anual de licenciamento de veículos para 2024, que começa em 1º de julho e vai até dezembro.

Para esse ano, a taxa anual de licenciamento será de R$ 160,22, de acordo com a Coordenação da Administração Tributária do Estado de São Paulo.

Assim como nos anos anteriores, somente poderão ser licenciados os veículos que estiverem sem pendências, como IPVA ou multas, no ato do pagamento. Motoristas flagrados com carro sem licenciamento cometem infração gravíssima, que pode acarretar em remoção do veículo para o pátio, multa de R$ 293,47 e sete pontos na Carteira Nacional de Habilitação (CNH), de acordo com o Código de Trânsito Brasileiro (CTB).

Para pagar o licenciamento o proprietário do veículo deverá informar o número do Renavam e o pagamento pode ser feito pelo caixa eletrônico, internet banking ou aplicativo do banco. Após o pagamento, o documento que serve de comprovante do pagamento pode ser baixado nos portais do Detran-SP, Poupatempo e Senatran e impresso em folha A-4.

VEJA O CALENDÁRIO DO LICENCIAMENTO PARA 2024, SEGUNDO AS PLACAS:

JULHO – placas finais 1 e 2

AGOSTO – placas finais 3 e 4

SETEMBRO – placas finais 5 e 6

OUTUBRO – placas finais 7 e 8

NOVEMBRO – placa final 9

DEZEMBRO – placa final 0

CRONOGRAMA PARA CAMINHÕES E TRATORES:

Setembro: 1 e 2

Outubro – 3, 4, 5

Novembro – 6, 7, 8

Dezembro – 9 e 0