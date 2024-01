Caso Dani Alves: atacante Neymar enviou dinheiro para pagar multa do amigo com a Justiça espanhola

Prestes a encarar um julgamento por acusação de estupro em Barcelona contra uma jovem de 23 anos, o jogador brasileiro Daniel Alves contou com a ajuda de um poderoso amigo para pagar a multa determinada pela Justiça espanhola, chamada “compensação atenuante dos danos causados”, no valor de 150 mil euros (cerca de R$ 800 mil), ninguém menos do que o atacante Neymar da Silva Santos. A notícia é do Uol.

De acordo com a reportagem, o dinheiro cedido a Dani para pagar a Justiça espanhola pode ajudar a diminuir sua pena, caso seja condenado no julgamento que começa em fevereiro. O pagamento teria sido feito em 9 de agosto.

Dani Alves teria também aproveitado o contato com a equipe do atacante do Al-Hilal para nomear um dos representantes mais antigos das empresas de Neymar pai para gerir seu patrimônio enquanto estiver por trás das grades.

O julgamento de Daniel Alves começa dia 5 de fevereiro e se estenderá até o dia 7, quando será dado o veredicto. A advogada que defende a suposta vítima pede pena máxima, 12 anos de cadeia, mais 10 anos de liberdade vigiada.

Dani Alves é acusado de estuprar a jovem de 23 anos no banheiro da boate Sutton, em Barcelona, em 30 de dezembro de 2022. Ele foi preso em 20 de janeiro após negar conhecer a vítima durante um depoimento dado à polícia de Barcelona.

Por três vezes, a defesa do jogador tentou conseguir que ele respondesse às acusações em liberdade, mas a Justiça negou todos os pedidos alegando que o risco de fuga do brasileiro era muito grande devido à sua condição financeira.