Casal que morreu atropelado ao trocar pneu em acostamento esperava o primeiro filho, diz família

Os namorados Maicon Ataliba, de 26 anos, e Ingrid Moreira, de 19, que morreram após serem atropelados por um carro em alta velocidade no acostamento da ES-060, na Rodovia do Sol, em Itapemirim, no Espírito Santo, esperavam o primeiro filho. A gestação em estágio inicial foi descoberta depois que a jovem deu entrada no hospital, mas ela não resistiu e morreu pouco depois.

Prima de Ingrid, Thais Marques disse, em entrevista ao site UOL, que o casal ainda não sabia da gravidez, mas tinha planos de construir uma família. “Era o sonho dela ser mãe, ela era apaixonada por criança, e se ela já soubesse [da gravidez] com certeza teria contado. Ela não conseguia esconder quando estava feliz”, afirmou.

“Ela também tinha planos de começar a construir uma casa para eles morarem e estavam planejando isso”, lamentou a prima.

Ainda segundo Thais, Ingrid iria iniciar a faculdade de fisioterapia neste ano. Já Maicon, que era professor de matemática, estava trabalhando como pescador no Rio de Janeiro. Ele passava boa parte do tempo em alto mar e retornaria em breve para a função.

“Era um rapaz muito carinhoso, tanto com a Ingrid quanto com a família dele. Não tem quem não gostasse dele também”, ressaltou Thais.

Namorados Maicon Ataliba, de 26 anos, e Ingrid Moreira, de 19, trocavam pneu de carro quando foram atropelados e mortos por motorista bêbado, na ES-060 (Reprodução/Redes sociais)

Relembre o caso

O caso aconteceu na manhã de sábado (6). De acordo com a Polícia Civil, Maicon e Ingrid pararam na rodovia para trocar o pneu do carro em que estavam, um Chevrolet Cruze, quando o motorista de uma caminhonete Chevrolet S10 se aproximou em ata velocidade. Ele não conseguiu parar e acertou as vítimas e o carro que estavam no acostamento.

Os namorados foram socorridos e levados a hospitais da região, mas não resistiram aos ferimentos e morreram logo depois de darem entrada nas unidades. Um irmão de Ingrid, que estava com o casal no carro, também ficou ferido e foi levado até a Unidade de Pronto Atendimento (UPA) de Marataízes. Não há informações sobre o estado de saúde do rapaz.

O motorista da Chevrolet S10, que tem 35 anos, também foi levado a um hospital, onde aceitou fazer o teste do bafômetro. Porém, segundo a polícia, ele soprou o aparelho “de forma ineficiente” e, como apresentava sinais visíveis de embriaguez, acabou preso.

Na delegacia, ele foi autuado em flagrante por homicídio culposo na direção de veículo sob a influência de álcool. O condutor também responderá por lesão corporal culposa embriaguez ao volante e posse de drogas para consumo próprio, já que portava entorpecentes.

O nome do motorista não foi divulgado até a publicação desta reportagem, assim, não foi possível localizar a defesa dele.

Os corpos dos namorados foram levados ao Instituto Médico Legal (IML) e, depois, liberados para os sepultamentos.