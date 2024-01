Rodízio de veículos volta a vigorar na cidade de São Paulo; veja quais são as restrições

O Rodízio Municipal de Veículos voltou a vigorar na cidade de São Paulo nesta segunda-feira (8). Assim, veículos com placas final 1 e 2 não podem circular hoje no Centro Expandido (veja o detalhamento abaixo) entre as 7h e 10h e 17h e 20h. A medida estava suspensa desde o último dia 22 de dezembro, em função das festas de fim de ano.

O Centro Expandido é delimitado pelas marginais Tietê e Pinheiros, avenidas dos Bandeirantes e Afonso D´Escragnole Taunay, Complexo Viário Maria Maluf, avenidas Tancredo Neves e Juntas Provisórias, Viaduto Grande São Paulo e avenidas Professor Luís Inácio de Anhaia Melo e Salim Farah Maluf.

Veja as restrições por placa e dia da semana:

Segundas-feiras: placas com final 1 e 2;

Terças-feiras: placas com final 3 e 4;

Quartas-feiras: placas com final 5 e 6;

Quintas-feiras: placas com final 7 e 8;

Sextas-feiras: placas com final 9 e 0.

Os carros pegos andando no chamado Centro Expandido nos horários proibidos serão multados em R$ 130,16 e ganharão mais quatro pontos na Carteira Nacional de Habilitação (CNH), de acordo com o Código de Trânsito Brasileiro.