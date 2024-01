Saiba como garantir passagens abaixo dos R$ 5 mesmo após reajuste da tarifa, em São Paulo

Saiba como garantir passagens a menos de R$ 5 no Metrô, CPTM e EMTU, em SP Edson Lopes Jr/A2 FOTOGRAFIA

A tarifa dos trens da Companhia Paulista de Trens Metropolitanos (CPTM), do Metrô e da Empresa Metropolitana de Transportes Urbanos (EMTU) passou para R$ 5 desde a última segunda-feira (1º), em São Paulo. Apenas as passagens dos ônibus da capital paulista continuam em R$ 4,40. Porém, os passageiros afetados pelo reajuste que utilizam o “Cartão Fidelidade” ainda conseguem pagar um valor menor.

O cartão pode ser adquirido e recarregado nas cabines do “Bilhete Único”, disponíveis nas estações do Metrô, CPTM e também nas estações da linha 4-Amarela (ViaQuatro) e das linhas 5-Lilás, 8-Diamante e 9-Esmeralda (ViaMobilidade).

As passagens podem ser adquiridas em cotas de oito, 20 ou 50. Quanto maior a compra, maior o desconto. Assim, com a cota mais alta, o passageiro ainda consegue pagar R$ 4,34 em cada viagem.

A taxa inicial para a emissão do cartão é de R$ 2 e o passageiro tem que fazer uma recarga mínima de oito viagens, ou seja, R$ 37.

Veja abaixo os valores das cotas:

8 viagens: R$ 37 - cada passagem sai a R$ 4,62

20 viagens: R$ 90 - cada passagem sai a R$ 4,50

50 viagens: 217 - cada passagem sai a R$ 4,34

Para uso do “Cartão Fidelidade” no Metrô, é exigido um tempo de utilização entre as viagens. Confira abaixo: