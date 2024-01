8 k-dramas que serão lançados em 2024 e você não pode perder: alguns estarão disponíveis na Netflix

No ano passado foi bastante bom para os amantes das séries coreanas em todo o mundo, com o lançamento de dramas de sucesso como ‘King the Land’, ‘Curso intensivo de amor’ e ‘O pior do mal’.

No entanto, em 2024 será igual ou até melhor com o lançamento de projetos estrelados por grandes estrelas do gênero, como Lee Min Ho, Gong Yoo, IU ou Park Shin Hye, para citar alguns.

As histórias que chegarão este ano também são bastante promissoras, pois são compostas por todos os elementos que tornam os k-dramas uma fonte de entretenimento viciante e memorável.

Os k-dramas que chegarão este ano e todos deveríamos ver

Por isso, compilamos oito das séries coreanas mais esperadas pelos fãs que serão lançadas em seu país de origem e globalmente em várias plataformas de streaming durante 2024.

Rainha das lágrimas

Encabeçada por Kim Soo Hyun e Kim Ji Won, a série se concentra na história de amor entre um casal de classe alta que sobrevive a uma crise e permanece unido contra todas as adversidades.

Você fez um bom trabalho

A atriz e cantora IU protagonizará este k-drama de época ao lado de Park Bo Gum. Ambientada na ilha de Jeju durante os anos 50, a trama seguirá a vida e o romance de duas almas rebeldes.

Pergunte às estrelas

Lee Min Ho retorna às comédias românticas nesta história com elementos de sci-fi que conta o romance entre um astronauta e uma turista espacial que se apaixonam em uma estação espacial.

Tudo se tornará realidade

A oito anos de Uncontrollably Fond, Kim Woo Bin e Bae Suzy se reúnem neste k-drama que segue um gênio preso dentro de uma lâmpada e a mulher que tenta ajudá-lo a sair de seu confinamento.

O Tronco

Gong Yoo e Seo Hyun Jin protagonizam esta série da Netflix como um casal por contrato. Quando um baú raro é descoberto, os segredos do serviço disfarçado de arranjos matrimoniais são revelados.

Doutor Slump

Park Hyung Sik e Park Shin Hye lideram a série sobre dois rivais da escola que se reencontram na vida adulta quando ambos são médicos e passam por crises. Chegará à Netflix em janeiro em países selecionados.

Um Paradoxo Assassino

O dorama centra-se num homem comum que se torna um assassino em série e um detetive que o procura capturar. Choi Woo Shik, Son Suk Ku e Lee Hee Joon lideram o show que estará na Netflix em fevereiro.

Sr. Plâncton

Woo Do Hwan, Lee Yoo Mi, Oh Jung Se e Kim Hae Sook protagonizam esta série da Netflix sobre um homem como plâncton que se envolve com uma jovem antes dela se casar com um herdeiro chaebol.