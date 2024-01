Vai tentar a sorte na Lotofácil? Prêmio desta sexta é de R$ 1,7 milhão

Apostadores que pretendem jogar na Lotofácil têm nesta sexta-feira a oportunidade de levar para casa um prêmio estimado em R$ 1,7 milhão, de acordo com dados da Caixa Econômica Federal.

As apostas encerram às 19h e a aposta simples custa R$ 3. A partir das 20h, a loteria será sorteada no Espaço da Sorte, em São Paulo, e o sorteio pode ser acompanhado em tempo real pelos canais da Caixa no Youtube e Facebook.

Sorteio desta quinta-feira

Quatro pessoas foram as grandes ganhadores do sorteio desta quinta-feira da Lotofácil, cada uma engordando sua conta bancária em R$ 1.182.894,47. Os ganhadores fizeram suas respectivas apostas nas cidades de Pelotas, no Rio Grande do Sul, Palmas, em Tocantins, Macapá, Np Amapá e São Luís, no Maranhão.

Outras 348 apostas que acertaram 14 números também foram premiadas, cada uma com R$ 1.801,35.

Os números sorteados ontem foram: 01, 02, 03, 04, 06, 11, 12, 16, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25.

Quina saiu para apostador do Rio

Uma aposta do Rio de Janeiro faturou sozinha os R$ 23 milhões que estavam acumulados da Quina no sorteio de ontem.

A loteria retoma hoje seu sorteio com prêmio estimado de R$ 700 mil para quem acertar as cinco dezenas sorteadas.

A aposta simples da Quina custa R$ 2,50 e pode ser feita até 19h em qualquer casa lotérica ou pelo aplicativo da Caixa. O sorteio ocorre após as 20h.