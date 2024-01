Jovem que acusa Dani Alves de estupro vai à Justiça contra mãe do jogador, que revelou sua identidade nas redes

A jovem espanhola que acusa o jogador Dani Alves de estupro voltou à Justiça espanhola para denunciar outro crime, desta vez contra a mãe do brasileiro, que usou suas redes sociais para divulgar um vídeo onde revela sua identidade, mantida em segredo pelas leis do país. As informações são do jornal La Vanguardia.

No último final de semana, Lúcia Alves publicou em seu Instagram um vídeo onde a suposta vítima de abuso sexual aparece em imagens privadas com amigos e em áreas de lazer, acompanhadas de frases que tentam semear dúvida sobre o estado psicológico da jovem. “quem confia em Deus já mais perde a batalha”, diz em seu post,

As imagens foram divulgadas por diversos veículos de comunicação, por isso os advogados que defendem a jovem disse que pretende iniciar uma ação judicial contra a mãe do ex-jogador e “todos que divulgaram as imagens de sua cliente ou forneçam informações diretas ou indiretas que permitam identificá-la”.

A divulgação das imagens, que vem sendo taxada como uma manobra da defesa do jogador a menos de 1 mês do início do julgamento, é denunciada pela advogada que defende a acusada como uma tentativa de destruir a imagem de sua cliente. “É lamentável que, até hoje, continuem a ser feitas tentativas de destruir pessoas que se atrevem a denunciar”, disse a advogada Ester García.

No próximo dia 5 de fevereiro, Dani Alves sentará no banco dos réus para responder pela acusação de estupro ocorrido em 30 de dezembro de 2022, na boate Sutton, em Barcelona. A acusação pediu à Justiça a pena máxima de 12 anos, além de mais 10 anos de liberdade vigiada e indenização de 150 mil euros pelas consequências físicas, psicológicas e danos morais sofridos pela vítima.