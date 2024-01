VÍDEOS: Explosão após vazamento de gás deixa feridos em condomínio residencial de Porto Alegre

Vídeos que circulam nas redes sociais mostram o momento em que um prédio em um condomínio residencial estava em chamas, na madrugada desta quinta-feira (4), em Porto Alegre, no Rio Grande do Sul (assista abaixo). De acordo com o Corpo de Bombeiros, a suspeita é que um vazamento de gás tenha provocado uma explosão. Pelo menos oito pessoas ficaram feridas.

Um vazamento de gás acabou causando uma enorme explosão em um apartamento no bairro Rubem Berta. Até o momento não se sabe sobre o estado de saúde dos feridos. Diversos caminhões dos Bombeiros trabalham no local. Aguarde novas informações a qualquer momento. pic.twitter.com/Omo4O4qxX4 — Porto Alegre 24 Horas (@portoalegre24h) January 4, 2024

Rio Grande do Sul -Porto Alegre- Barulho ouvido em toda ZN de poa

Explosão de gás e incêndio na Rubem Berta



Condomio São Francisco ,próx a Baltazar. pic.twitter.com/6HjssS0UAP — Maria P (@damadanoite14) January 4, 2024

Segundo os bombeiros, a corporação foi acionada em função de uma ocorrência de vazamento de gás. O prédio já estava sendo evacuado por dois socorristas, quando houve a explosão.

Os feridos foram levados para hospitais da região. Não há outros detalhes sobre o estado de saúde deles.

O condomínio, que tem cerca de 440 apartamentos, fica na Rua Inocêncio de Oliveira Alves, próximo à esquina com a Rua João Fázio Amato. A explosão aconteceu na torre 10.

Por conta dos riscos, a Defesa Civil retirou os moradores do local e eles foram encaminhados para albergues ou para casa de parentes. O local segue isolado para os trabalhos das autoridades e não há previsão de liberação.

Em nota enviada ao site G1, a construtora Tenda “lamentou profundamente o ocorrido”. Em nota, a construtora Tenda destacou que “lamenta profundamente o ocorrido”.

“A Construtora informa que está em contato com o síndico do condomínio, bem como com autoridades locais para melhor entender o caso. Um perito terceiro fará a inspeção in loco, quando teremos mais informações. A construtora lamenta profundamente o ocorrido e está à disposição para esclarecimentos que se façam necessários”, ressaltou a empresa.

