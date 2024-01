Vestibular da Fatec: site divulga locais da prova de domingo

Estudantes que pretendem prestar o vestibular das Faculdades de Tecnologia do Estado de São Paulo (Fatecs) neste domingo (dia 7) já podem conferir os locais do exame pelo site www.vestibularfatec.com.br.

Os portões das escolas onde estarão sendo aplicadas as provas abrirão às 12h15 e fecharão às 13h. A comissão do vestibular sugere que todos cheguem com antecedência para evitar perder o horário do exame.

Outras dicas para quem vai prestar a prova neste domingo são:

Conferir o local de prova, o número de inscrição no processo seletivo e chegar com uma hora de antecedência onde fará o exame;

Levar um documento de identidade com foto, caneta preta ou azul, lápis, borracha e régua;

Ler as instruções e as questões com atenção;

No cartão de respostas, marcar as alternativas com cuidado e não rasgar, dobrar ou amassar;

O candidato deverá permanecer na sala da prova até, no mínimo, as 15h30. Após esse horário é permitido levar o caderno de questões.

A prova será composta de uma redação e 54 questões de múltipla escolha, todas com cinco alternativas.

Para 2024, o vestibular das Fatec oferecem 19.445 vagas para as unidades espalhadas por todo o estado de São Paulo. São mais de 90 opções em cursos superiores de tecnologia gratuitos.

Mais informações sobre as provas, locais e cursos podem ser obtidas consultado o Manual do Candidato pela Internet.