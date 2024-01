Morte de jovens em BMW: erro em customização de carro poderá caracterizar homicídio culposo

A Polícia Civil diz que a principal suspeita para a morte de quatro jovens, que foram encontrados desacordados dentro de uma BMW/320i, em Balneário Camboriú, em Santa Catarina, é a intoxicação por monóxido de carbono. Por enquanto, tudo indica que o veículo apresentava um defeito no escapamento, após uma customização para aumentar o barulho do ronco do motor. Se isso ficar comprovado, o caso poderá ser caracterizado como homicídio culposo, quando não há a intenção de matar.

“Tudo vai depender do resultado da perícia. Se for identificado um serviço mal feito, sem observação da técnica adequada pode caracterizar um homicídio culposo. Se houve a utilização de peça já defeituosa também pode levar a responsabilização”, explicou o delegado Vicente Soares, da Delegacia de Investigação Criminal (DIC), em entrevista ao site G1.

O investigador disse que já identificou a empresa responsável pela customização da BMW, mas aguarda a oitiva dos familiares e testemunhas do caso antes de realizar a intimação.

“O cano de escape sai do motor e corre por debaixo do veículo e sai na parte traseira. Essa conexão do cano está rompida, na verdade não é uma perfuração, mas um deslocamento. Então, ao invés de sair o monóxido de carbono lá atrás do veículo, grande parte ficava dentro do capô, solto. E o ar-condicionado jogava para dentro do veículo”, explicou o delegado, em entrevista ao programa “Encontro”, da TV Globo.

Um vídeo que circula nas redes sociais mostrou a suposta falha no escapamento do carro (veja abaixo):

Após a repercussão do caso, o BMW Group Brasil informou que não há histórico de intoxicação por monóxido de carbono em carros desse modelo que mantiveram as características originais de fábrica.

“O BMW Group Brasil lamenta o incidente e reforça que não tem registro de casos similares envolvendo o modelo BMW 320i original de fábrica. O BMW Group Brasil está à disposição das autoridades para esclarecimentos”, ressaltou a montadora.

Vídeo mostrou jovens antes da morte

Um vídeo de câmeras de segurança mostrou o momento em que os quatro jovens chegaram até a rodoviária de Balneário Camboriú. Nas imagens, um deles aparece caminhando com dificuldade fora do veículo, levantando os braços para cima, como se estivesse passando mal.

Depois, uma mulher é retirada do carro por uma pessoa e se senta em um degrau próximo à entrada da rodoviária (assista abaixo). Logo depois, eles voltaram ao veículo e morreram.

As vítimas foram encontradas na manhã de segunda-feira (1º), após passarem o Réveillon na praia. Se tratam de Gustavo Pereira Silveira Elias, de 24 anos, Tiago de Lima Ribeiro, de 21, Karla Aparecida dos Santos, de 19, e Nicolas Kovaleski, de 16.

Conforme o delegado Bruno Effori, responsável pelas investigações, os jovens ficaram cerca de quatro horas dentro do carro ligado com o ar-condicionado funcionando. A namorada de um deles, que tinha ficado fora do veículo, foi quem encontrou o grupo desacordado.

Uma testemunha contou que o adolescente chegou a ligar para o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu), durante a madrugada, pedindo ajuda e dizendo que estava tonto, mas foi orientado a procurar um hospital. Essa informação, no entanto, foi desmentida pela Secretaria de Estado da Saúde de SC, que destacou que o pedido de ajuda só ocorreu durante a manhã.

Os jovens eram naturais de Paracatu e Patos de Minas, em Minas Gerais, mas moravam na Grande Florianópolis há cerca de um mês.

Karla Aparecida dos Santos, Nicolas Kovaleski, Gustavo Pereira Silveira Elias e Tiago de Lima Ribeiro morreram dentro de BMW/320i, em Santa Catarina

