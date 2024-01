Família de jovem que quase morreu ao cheirar pimenta volta a pedir ajuda na web: “Chora todo dia”

A trancista Thais Medeiros de Oliveira, de 26 anos, que teve uma crise grave de asma ao cheirar uma pimenta e quase morreu, segue internada no Centro Estadual de Reabilitação e Readaptação Dr. Henrique Santillo (CRER), em Goiânia, Goiás. A família dela voltou a pedir ajuda por meio de uma vaquinha virtual, já que a mãe dela, Adriana Medeiros, teve que parar de trabalhar para cuidar da filha. A publicação ressalta de a jovem “chora todos os dias” depois que ficou acamada.

“Thaís vive acamada sem enxergar, falar e nem andar, após sofrer uma grave reação alérgica ao experimentar uma pimenta. Sua mãe, a dona Adriana, largou tudo para cuidar dela e das duas netas pequenas em Goiânia (GO). Abraçamos novamente essa família que precisa muito, muito de ajuda com tratamento da Thaís com fisioterapia e neuromodulação. Ajude pelo link da bio ou acesse: voaa.me/thais-tratamento-2-fase. Acompanhe a família em @thaismedeiiros_”, destaca a publicação.

No fim de dezembro, Adriana falou sobre o estado de saúde da filha e qual a expectativa para o tratamento que ela faz contra uma infecção nos ossos. “A Thais teve febre, teve que passar por alguns exames. O médico disse que vai diminuir o tempo do antibiótico dela, graças a Deus, de quatro a seis semanas. Já foram nove dias de antibióticos, então vamos aguardar, né”, contou Adriana.

“Eu estou ansiosa para ir para casa, pois sinto muita falta, mas pela Thais a gente tem que ficar. Não é bom ela ficar em hospital por causa de bactérias, mas ela está sendo muito bem cuidada, muito bem assistida, então, por um capricho meu, não podemos levar ela para casa. Então, temos que aguardar, pois é o melhor para ela”, ressaltou ela, dizendo que a previsão é que a jovem receba alta médica no próximo dia 15 de janeiro.

A internação da jovem ocorreu no último dia 6. Na ocasião, Adriana disse que a medida já estava programada para que a filha passasse pelos exames. Os médicos precisavam saber como está a infecção que ela tem nos ossos, chamada osteomielite.

Reação à pimenta

A trancista passou mal na tarde do último dia 17 de fevereiro durante um almoço na casa do namorado. O rapaz contou que ela cheirou a pimenta e, em seguida, começou a “perder as forças”. Ela foi levada às pressas até o Hospital Evangélico Goiano (HEG), onde foi constatado que sofreu um edema cerebral.

Ao chegar no hospital, a jovem sofreu uma parada cardiorrespiratória, quando ficou cerca de sete minutos sem pulso e 15 minutos sem oxigênio. Assim, ela foi sedada e intubada para evitar danos cerebrais. Depois, foi transferida para a Santa Casa de Anápolis, onde ficou na Unidade de Terapia Intensiva (UTI).

Depois, foi transferida para um quarto, onde seguiu sua recuperação. No entanto, o diretor técnico da Santa Casa de Anápolis, Murilo Carlos Santana, ressaltou que o quadro dela era delicado.

Os médicos acreditam que a jovem sofreu uma crise de grave de asma ao cheirar a pimenta e, por conta da baixa circulação de oxigênio no cérebro, teve danos neurológicos. O condimento teria sido o gatilho.

A mãe da jovem havia dito que a filha sofria com bronquite desde que ficou grávida, mas ninguém sabia que ela poderia ter alguma reação à pimenta.

A trancista completou 26 anos no último dia 7 de setembro. Após meses de internação e várias idas e vindas ao hospital, ela pôde celebrar o aniversário ao lado da família. Desde então, seguia na UTI domiciliar e também passa por um tratamento chamado neuromodulação.

