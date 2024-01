Explosão em churrascaria mata funcionária e deixa outras quatro pessoas feridas, no Tocantins

Uma explosão em uma churrascaria provocou a morte de uma funcionária e deixou outras quatro pessoas feridas, em Palmas, no Tocantins, na tarde de quarta-feira (3). De acordo com a Polícia Militar, uma das cozinheiras colocava álcool no equipamento que mantém os alimentos aquecidos, quando as chamas se alastraram rapidamente. Joicy da Silva Tavares, de 21 anos, que trabalhava no local, sofreu queimaduras de terceiro grau e não resistiu aos ferimentos.

A vítima fatal, que era estudante de engenharia elétrica do Instituto Federal de Educação do Tocantins (IFTO), chegou a ser levada ao Hospital Geral de Palmas (HGP), mas faleceu na madrugada desta quinta-feira (4).

Imagem mostra churrascaria logo após explosão que matou funcionária, em Palmas, no Tocantins (Reprodução/Andreia Motta/redes sociais)

Outras quatro pessoas que estavam na churrascaria, localizada na quadra 1.206 Sul, também ficaram feridas. A Secretaria Municipal de Saúde (Semus) informou que elas foram atendidas por uma equipe do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) e levadas para o HPG e para a Unidade de Pronto Atendimento (UPA) da região norte. Não há detalhes sobre o estado de saúde deles.

Nas redes sociais, a Temperus Churrascaria 1206 Sul também lamentou a morte da funcionária e disse que apura o que aconteceu. “A segurança e o bem-estar de todos que frequentam nosso estabelecimento são prioridades fundamentais e as medidas necessárias estão sendo tomadas para assegurar assistência imediata aos envolvidos”, destacou o estabelecimento.

“Reiteramos que a empresa está cooperando integralmente com as autoridades competentes para esclarecer todos os fatos. Nossa equipe está à disposição para prestar todo apoio necessário às vítimas e seus familiares”, diz o texto.

O governador do Tocantins, Wanderlei Barbosa (Republicanos), também prestou sua solidariedade à família das vítimas em postagem no “X” (antigo Twitter).” Que Deus conforte os corações dos familiares e amigos da jovem Joicy da Silva Tavares, de 21 anos, uma das vítimas da explosão em churrascaria de Palmas. Vamos orar pela saúde das demais pessoas feridas.”

🖤#LUTO. Que Deus conforte os corações dos familiares e amigos da jovem Joicy da Silva Tavares, de 21 anos, uma das vítimas da explosão em churrascaria de Palmas. Vamos orar pela saúde das demais pessoas feridas.🙏🏻 — Wanderlei Barbosa (@WanderleiTO) January 4, 2024

