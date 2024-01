Dono da lotérica não entrou em bolão que ganhou prêmio na Mega da Virada, mas afirma ser pé quente

O que você faria se soubesse que um bolão que você teve a oportunidade de participar foi um dos ganhadores do prêmio da Mega da Virada, ocorrido em 31 de dezembro de 2023?

Foi o que aconteceu com o proprietário da Lotérica Talismã, em São Vicente, litoral de São Paulo, que viu um bolão feito no local acertar cinco dos seis números e ganhar R$ 974.370,55 na Mega da Virada.

O prêmio total desta Mega da Virada foi o maior valor da história, chegando em R$ 588 milhões. Ao todo foram cinco apostas ganhadoras nas cidades de Bahia, Minas Gerais, Pará, Santa Catarina e São Paulo, com cada uma faturando R$ 177,7 milhões.

De acordo com Antônio Laja, dono da lotérica, ele está arrependido de não ter participado do bolão, mas feliz por ser “pé quente”.

A Lotérica Talismã cobrou R$ 337 por cota na aposta com 15 números, que custou ao todo R$ 25.025. Em entrevista ao g1, o proprietário explicou que as 100 cotas foram vendidas para jogadores espalhados por diferentes estados do Brasil e que a estratégia foi a venda por WhatsApp.

Caso fosse uma aposta comum, o valor para quem acertou a quina é de R$ 70.083,58. Contudo, o jogo foi feito com 15 números e o valor é multiplicado por 10, segundo tabela da Caixa Econômica Federal. Sendo assim o prêmio subiu para R$ 700.835.

Além disso, o bolão também acertou a quadra (R$ 1.215,71), e com o prêmio multiplicado 225 vezes pela quantidade de números apostados foi para R$ 974.370,55. Cada uma das 100 cotas faturou o total de R$ 9.743,70.

Os números sorteados foram: 21 - 24 - 33 - 41 - 48 - 56.

“Estou arrependido [de não ter participado do bolão]. Pagar R$ 337 e ganhar quase R$ 10 mil assim é sempre bom”, afirmou Laja, que informou que participou de de mais de 20 bolões, sendo alguns da lotérica e outros entre amigos.

Lotérica pé quente

Mesmo sem nunca ter saído uma sena na lotérica, Laja afirma que o local sempre ganha muitos prêmios. De acordo com ele, em 2022 tabém saiu uma quina da Mega da Virada na Lotérica Talismã no valor aproximadamente de R$ 110 mil.

Ele também comenta que uma bolão da família Laja já ganhou R$ 1,1 milhão anos antes. “Graças a Deus sai bastante prêmio. Uma lotérica bem pé quente mesmo”, finalizou.

