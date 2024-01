Confira o calendário de pagamento do IPTU 2024 para São Paulo

A Prefeitura de São divulgou nesta quarta-feira o calendário de notificação e pagamento do Imposto Predial e Territorial Urbano (IPTU) para 2024, já com o reajuste previsto de 4,3% em relação ao ano passado.

As parcelas começam a vencer em fevereiro, mas as notificações começarão a ser enviadas em 18 de janeiro para os contribuintes não isentos e em 26 de fevereiro, para quem for isento. As administradoras de imóveis começam a receber as notificações de IPTU a partir do dia 2 de fevereiro. A consulta dos valores ainda não está disponível.

O vencimento do imposto pode ser no dia escolhido pelo contribuinte, no caso das pessoas que fizeram atualização cadastral, ou no dia 9 e 14 de fevereiro, para quem não definiu a data anteriormente.

O pagamento do imposto deste ano pode ser feito à vista, com desconto de 3%, ou parcelado, em até 10 vezes sem desconto. O contribuinte vai receber a notificação do lançamento do imposto com a opção de pagamento à vista ou da primeira parcela. Quem pagar a primeira parcela, receberá posteriormente todos os boletos das parcelas seguintes, num único formulário.

COMO PAGAR VIA PIX

O IPTU 2024 pode ser pago nos terminais de autoatendimento dos bancos ou pelo Internet Banking, como nos anos anteriores. Mas neste ano a Prefeitura de São Paulo vai utilizar também o sistema de pagamento via Pix para quitar o tributo. Quem optar por essa forma de pagamento deverá emitir a guia de pagamento com o código pelo endereço iptu.prefeitura.sp.gov.br. Como beneficiário do pagamento deve constar a Secretaria Municipal da Fazenda (CNPJ: 46.392.130/0001-18) e a instituição emissora do QR Code deve ser o Banco Bradesco S/A.

CUIDADO COM GOLPES

A Secretaria Municipal da Fazenda alerta os contribuintes par tomarem cuidado com golpes e ressalta que não envia links para pagar impostos por e-mail, SMS ou WhatsApp

Veja tabela do IPTU 2024: