Atirador invade escola e faz “múltiplas vítimas” nos Estados Unidos

Um atirador foi morto nesta quinta-feira na escola de ensino médio da cidade de Perry, no estado de Iowa, nos Estados Unidos, pelas autoridades policiais após abrir fogo contra estudantes e professores, segundo informações da CNN.

Segundo o xerife local, Adam Infante, houve múltiplas vítimas. Ele, porém, não informou o número exato e se há mortos entre as vítimas.

De acordo com as informações oficiais, o ataque ocorreu no primeiro dia de aula após o recesso de fim de ano, por volta das 7h30, quando ainda não haviam chegado a maioria dos alunos e professores. Duas pessoas foram levadas em estado grave para o hospital regional.

Dezenas de carros de polícia e helicópteros cercaram a escola e conseguiram neutralizar rapidamente o atirador, cuja identidade está sendo mantida em segredo.

O pai de um aluno que foi ferido com dois tiros de raspão disse à imprensa local que o garoto afirmou ter visto o diretor sendo baleado. Segundo o garoto, assim que começaram os tiros ele correu para uma das salas de aula e um professor trancou a porta e os manteve seguros até a chegada das autoridades.

O FBI foi acionado, assim como outras agências de segurança, para verificar se há outros envolvidos e se a comunidade está segura.

Perry é uma pequena cidade com menos de 8 mil habitantes.