VÍDEO: Cadela é resgatada no vão entre duas casas dois dias após fugir de fogos do Réveillon

O Corpo de Bombeiros resgatou com vida uma cachorra que passou dois dias presa no vão entre duas casas, na cidade de Pitimbu, na Paraíba. Os donos contaram que a vira-lata Sofia fugiu na noite de Réveillon, enquanto tentava se esconder do barulho de fogos de artifício. Um vídeo mostrou o momento em que ela foi retirada do local (assista abaixo).

A cachorra sumiu na virada do ano e só foi encontrada na noite de terça-feira (2). Os donos tentaram fazer o resgate, mas, como não conseguiram, chamaram os bombeiros.

Sofia estava presa no vão entre duas casas, onde era difícil acessá-la. Assim, os socorristas precisaram quebrar uma parede e parte do piso de uma das residências para conseguir efetuar o resgate. A operação, que contou com a ajuda de Guardas Civis, levou cerca de duas horas.

Apesar de muito assustada, a vira-lata não estava ferida. Ela foi entregue aos tutores.

Os bombeiros destacaram que, em dias em que são esperados fogos de artifício, deve-se deixar o caminho livre para os animais e fechar janelas e portões das casas.

A recomendação da corporação é que os tutores tentem acostumar os bichos com o barulho desde filhotes e, caso eles demonstrem muito medo, é importante que alguém fique perto dos animais.

Cadela que ficou presa entre duas casas ao fugir do som de fogos é resgatada sem ferimentos, na Paraíba (Divulgação/Corpo de Bombeiros)

LEIA TAMBÉM: