Quina continua acumulada e prêmio já chega a R$ 21 milhões

A Quina está acumulada há vários sorteios consecutivos e não foi diferente no sorteio desta terça-feira, quando mais uma vez ninguém levou o prêmio principal. A loteria retoma nesta quarta-feira seu sorteio diário e o valor do prêmio para quem acertar as cinco dezenas sorteadas já está em R$ 21 milhões, de acordo com dados da Caixa Econômica Federal.

Para concorrer a essa bolada, os apostadores devem garantir suas apostas nas casas lotéricas até 19h. É possível apostar também pelo aplicativo da Caixa. A aposta simples custa R$ 2,50.

SORTEIO DE ONTEM

Os números sorteados ontem para a Quina ontem foram:

15, 23, 29, 61, 74

Embora ninguém tenha levado o prêmio principal, 99 apostas acertaram quatro números e cada uma delas ganhou R$ 9.345,14.

Lotofácil saiu para o Maranhão

Um apostador da cidade de Bacabal, no Maranhão, foi o único ganhador da Lotofácil no sorteio desta terça-feira. Ele levou para casa um prêmio de R$ 1.561.678,47.

Na faixa dos 14 acertos, duzentos e quarenta e quatro apostas ganharam cada uma R$ 1.917,14.

01, 02, 03, 04, 05, 07, 08, 12, 13, 15, 16, 18, 19, 24, 25