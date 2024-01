Professora morre após ter 70% do corpo queimado ao tentar acender churrasqueira, no Paraná

A professora Maria Osséia dos Santos Dias, de 57 anos, morreu após ter 70% do corpo queimado enquanto tentava acender uma churrasqueira, em Ponta Grossa, no Paraná. A mulher estava com o filho, quando jogou álcool e o fogo se alastrou rapidamente. O rapaz também sofreu ferimentos nas mãos, mas está fora de perigo.

O caso aconteceu no último dia 29 de dezembro, enquanto a família realizada uma confraternização de fim de ano. Os familiares colocaram as vítimas embaixo do chuveiro e acionaram o Corpo de Bombeiros, que as levaram ao Hospital Regional de Ponta Grossa.

O filho recebeu atendimento médico e foi liberado. Já a professora deu entrada na unidade em estado grave e ficou internada, mas não resistiu aos ferimentos e morreu na terça-feira (2).

Maria era professora de música na Universidade Estadual de Ponta Grossa (UEPG) e também era filiada ao PSOL. Em nota divulgada nas redes sociais, o partido lamentou a morte dela e se solidarizou com a família.

“É com imenso pesar que recebemos a notícia do falecimento de nossa companheira Maria Osseia dos Santos Dias, filiada ao PSOL e mãe de nosso companheiro Leandro Dias, membro da direção estadual do Partido. Dona Osséia encontrava-se hospitalizada após sofrer um acidente na última sexta-feira, 29/12, mas, infelizmente, não resistiu aos ferimentos. A direção do PSOL Paraná se solidariza com todos os familiares, companheiros e amigos neste momento de luto e expressa suas mais sinceras condolências. Maria Osséia dos Santos Dias, presente!”, escreveu o partido.

LEIA TAMBÉM: