Motorista de São Paulo poderá pagar licenciamento, multa e transferência de veículos por PIX

Após anunciar o pagamento do IPVA via PIX, o governo de São Paulo anunciou nesta quarta-feira que passará a receber também por essa modalidade de pagamento o licenciamento antecipado, as multas de trânsito e também a transferência do veículo.

“A desburocratização dos serviços públicos é uma prioridade, na medida em que colabora diretamente para a melhoria do ambiente de negócios e da competitividade no Estado de São Paulo. “A maior vantagem da novidade está na ampliação da rede arrecadadora, que passou a englobar todas as instituições financeiras participantes do PIX, que está na casa de 800″, disse Samuel Kinoshita, secretário da Fazenda e Planejamento.

Para realizar os pagamentos, o contribuinte terá que entrar no portal da Secretaria estadual da Fazenda (www.fazenda.sp.gov.br) e gerar o QR Code com os dados do veículo. O pagamento deve ser feito em um prazo de 15 minutos, quando o código caduca e a operação deve ser refeita.

Confira um passo a passo de como pagar os serviços disponíveis por PIX:

– Acesse o sistema da Secretaria da Fazenda e Planejamento (https://pixipva.fazenda.sp.gov.br/pixipva);

– Efetue o login e selecione o serviço desejado;

– Para consultar débitos pendentes, preencha os campos com as informações necessárias (Renavam e placa ou, em alguns serviços, CPF/CNPJ) e clique em “Consultar”.

– Selecione os débitos que deseja pagar e clique em “Pagar via PIX” para a emissão do QR Code.

– Utilize o aplicativo de seu banco ou instituição de pagamento para ler o QR Code, ou clique em “Copiar” para utilizar a funcionalidade “PIX Copia e Cola”.

– Em seu aplicativo financeiro, assegure-se de que o pagamento está direcionado à Secretaria da Fazenda e Planejamento, sob o CNPJ 46.377.222/0003-90, em conta do Banco do Brasil.

– Após o pagamento, a mensagem “Pagamento Confirmado!” será exibida na tela do sistema da Sefaz.

Confira todos os dados antes de efetuar o pagamento, como o destinatário do QR Code. Em caso de divergência de dados, não conclua o pagamento.