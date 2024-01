Julgamento de Dani Alves por estupro começa no dia 5 de fevereiro

Preso desde 20 de janeiro de 2023, quando foi prestar depoimento sobre uma acusação de estupro ocorrida em dezembro, na boate Sutton, em Barcelona, o jogador brasileiro Dani Alves já tem data certa para enfrentar a Justiça espanhola.

Foi marcado para o próximo dia 5 de fevereiro, às 10h, o início do julgamento, que deverá se estender também pelos dias 6 e 7, de acordo com a seção 21 do Tribunal de Barcelona.

A defesa da suposta vítima, uma jovem de 23 anos, pediu a pena máxima para Dani Alves, de 12 anos, além do pagamento de uma indenização de 150 mil euros por sequelas físicas e psicológicas decorrentes do abuso sexual.

A imprensa espanhola noticiou nos últimos meses a tentativa da defesa de Dani Alves de fazer um acordo judicial no qual ele assuma a culpa e pague uma multa pesada em troca da redução da pena, mas até o momento essa tentativa não prosperou.

Também não prosperaram as três tentativas dos advogados de defesa de conseguir a liberdade provisória para que ele respondesse em liberdade. Todas as tentativas foram negadas pela Justiça espanhola, que entende haver um claro risco de fuga do jogador para o Brasil, que não mantém acordo de extradição com a Espanha.

Por enquanto, a linha dos advogados de defesa têm sido negar a agressão sexual e defender a tese de que a relação sexual foi consentida.