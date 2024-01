Idosa passa mal após comer panetone mofado: "Me desesperei" Imagem: reprodução g1/arquivo pessoal

A festa de Réveillon de uma família de São Vicente, litoral de São Paulo, não teve o mesmo brilho este ano, após uma idosa de 76 anos passar mal ao comer um panetone mofado.

Em entrevista ao g1, Cristiane Pasqualini, de 48 anos, contou que adquiriu o produto lacrado em um mercado da cidade para preparar um doce. Ao abrir, percebeu que o produto estava esverdeado e jogou fora. Contudo, antes disso, sua mãe acabou comendo uma fatia e passando mal.

Segundo Cristiane, ela adquiriu ao todo três panetones da mesma marca em um pedido feito online no supermercado local. Ela, a mãe e o filho consumiram um panetone no dia que receberam normalmente.

Contudo, o panetone mofado estava separado para o preparo de uma sobremesa de ano novo.

“Eu ia fazer um pavetone. Ela [mãe] abriu, cortou uma fatia e comeu. Começou a ficar tonta, reclamar que estava suando, com dor de barriga e teve diarreia”, disse Pasqualini em entrevista. De acordo com a mulher, os panetones faziam parte do mesmo lote, mas um deles teve que ser jogado fora devido ao aspecto.

“Me desesperei, [e pensei] então foi por isso que ela passou mal. Joguei tudo no lixo. Me aborreci e só consegui fazer outros preparativos para a ceia”.

A dona de casa explica que não pretende abrir o terceiro panetone.

“Eu já comprei essa marca, é antiga, nunca foi ruim e nunca deu problema [...]. Não quero nem consumir o outro que está lacrado, vão ter que me ressarcir o valor”.

Cristiane Pasqualini fez uma reclamação formal na Vigilância Sanitária e no Programa de Proteção e Defesa do Consumidor (Procon).

“Já pensou se é um deficiente visual? Ela como é de idade nem prestou atenção, ainda mais que está na validade”, finaliza.

O g1 informou que tentou contato com a empresa Romanato, mas que não havia obtido resposta até a publicação da matéria.

