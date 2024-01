Fisioterapeuta morre após se engasgar com pedaço de carne durante festa em família, em SC

Fisioterapeuta Gustavo Prudêncio Pedro, de 26 anos, morreu após se engasgar com um pedaço de carne, em SC (Reprodução/Redes sociais)

O fisioterapeuta Gustavo Prudêncio Pedro, de 26 anos, morreu após se engasgar com um pedaço de carne, na cidade de Maracajá, em Santa Catarina. Ele estava reunido com a família durante uma confraternização, na segunda-feira (1º), quando ocorreu o incidente. Ele foi socorrido e levado a um hospital, mas não resistiu e faleceu.

De acordo com a CCR Via Costeira, concessionária que administra o trecho Sul da BR-101, equipes de socorro foram chamadas por familiares do rapaz e prestaram os primeiros socorros. Na sequência, ele foi levado ao Hospital Regional de Araranguá, onde morreu.

O rapaz trabalhava em um hospital de Criciúma e era filho de um funcionário público da Prefeitura de Maracajá. Em nota publicada nas redes sociais, a administração municipal lamentou a morte e prestou solidariedade à família.

“A Administração Municipal de Maracajá lamenta informar o falecimento do fisioterapeuta, Gustavo Prudêncio Pedro, aos 26 anos, filho do funcionário da prefeitura, Valmir Pedro (Mica). Neste momento tão difícil e de dor, a Administração, presta sua solidariedade aos familiares e amigos, rogando a Deus para que conforte seus corações, dando força e sabedoria”, diz o texto.

O corpo do fisioterapeuta foi sepultado na manhã de terça-feira (2).

