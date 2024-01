“Ela consumia ele financeiramente!” Família acusa jovem por homem ter saltado de navio de cruzeiro

A família de Carlos Alberto Mota Candreva, de 32 anos, que saltou do navio de cruzeiro MSC Preziosa no sábado (dia 30) após uma discussão com sua acompanhante, Vitória Bárbara Momenso, de 27 anos, acusou a jovem pelo incidente.

“O Carlos estava praticamente falido. Ela consumia ele financeiramente. A viagem foi ele que bancou, porque era um sonho dela. Ele surtou. Ela nunca vai admitir isso, mas ela é responsável pelo o que aconteceu. Ela não jogou ele, mas quem fez ele chegar a esse ponto foi ela”, disse sua irmã.

Vitória disse que não era namorada de Carlos, que a relação deles era apenas de ‘ficantes’ e que ambos tinham o direito de se relacionar com quem quisessem, mas ele tinha ciúmes e queria que eles tivessem um relacionamento fechado.

Segundo ela, horas antes dele cair do navio na costa de São Sebastião, no litoral norte de São Paulo, Carlos pegou seu celular e viu conversar com outros homens no whatsApp. Ele printou as conversas e mandou mensagens aos amigos dizendo que estava pensando em matá-la.

No momento em que ele caiu, Vitória disse que o show do cantor Alexandre Pires ia começar e ele queria retomar a discussão sobre relacionamento, mas ela queria aproveitar o show. Segundo ela, as últimas palavras de Carlos antes de saltar do navio foram: “Você duvida?”. A partir daí, disse a jovem foi tudo tão rápido que ninguém conseguiu fazer nada. “Tinha gente do lado, até tinha como alguém segurar, mas ninguém teve reação”, disse.

Desde a madrugada de 30, a Marinha realiza buscas para tentar encontrar o corpo de Carlos Alberto, mas ainda não teve sucesso.