Dá para pagar IPVA com PIX esse ano em São Paulo

A cobrança do Imposto sobre a Propriedade de Veículos Automotores (IPVA) 2024 começa no próximo dia 11 em São Paulo para carros com placa final 1, de acordo com calendário da Secretaria Estadual da Fazenda (Sefaz-SP).

Para pagar, o contribuinte necessita apenas ir a uma agência bancária e digitar o número do Renavam nos terminais de autoatendimento, ou se preferir usar o Internet Banking. Os valores do imposto para este ano já podem ser consultados no portal da Secretaria da Fazenda de São Paulo (Sefaz). Quem quiser saber o valor venal do seu veículo também pode fazê-lo acessando a página da Sefaz-SP.

Mas a maior novidade deste ano é que o imposto poderá ser pago pela modalidade PIX, visando facilitar ainda mais a vida do contribuinte. Para pagar o imposto por Pix, o contribuinte deve acessar a página da Sefaz, informar os dados do veículo e gerar um QR Code que será usado para efetuar a transferência no prazo máximo de 15 minutos. Após esse prazo, será necessário refazer o processo, pois o código expira.

Quando o contribuinte gerar o QR Code, o sistema vai mostrar que o pagamento será destinado à “Secretaria da Fazenda e Planejamento”, sob o CNPJ 46.377.222/0003-90, em conta do Banco do Brasil.

Assim como no ano passado, a alíquota para carros novos e particulares continua em 4%. Motos e similares pagam 2% e caminhões pagam 1,5%.