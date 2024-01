Buscas continuam por helicóptero que desapareceu levando mãe e filha, no litoral de São Paulo

A Força Aérea Brasileira (FAB) continua a realizar buscas pelo helicóptero que sumiu levando quatro pessoas em direção ao litoral de São Paulo. A aeronave partiu da capital paulista com destino a Ilhabela, no último dia 31, véspera de Réveillon, mas sumiu dos radares poucas horas depois e não fez mais nenhuma comunicação. Um vídeo enviado ao namorado por uma das passageiras antes do desaparecimento mostrou que o tempo estava ruim (assista abaixo).

De acordo com a FAB, a suspeita é que o helicóptero esteja em alguma área entre a Serra do Mar e Caraguatatuba, município vizinho a Ilhabela. Uma aeronave SC-105 Amazonas, do Segundo Esquadrão do Décimo Grupo de Aviação – Esquadrão Pelicano, realiza os trabalhos de buscas pela região.

Estavam no helicóptero Luciana Rodzewics, de 45 anos, e a filha dela, Letícia Ayumi Rodzewics Sakumoto, de 20. Elas foram ao passeio a convite do amigo Rafael Torres, que também era um dos passageiros.

O voo era realizado pelo piloto Cassiano Tete Teodoro, de 44 anos, segundo o site G1. As autoridades não chegaram a confirmar o nome dele oficialmente. Conforme a reportagem, o profissional teve a licença cassada pela Agência Nacional de Aviação Civil (Anac) em setembro de 2021, depois que ele jogou uma aeronave contra um servidor do órgão que fazia uma fiscalização.

A punição durou dois anos e o piloto precisou refazer os cursos formativos de aviação antes de solicitar uma nova licença. Ele refez os procedimentos e, em outubro de 2023, obteve o novo documento. Apesar disso, Teodoro não tem autorização para fazer voo remunerado, o chamado táxi aéreo.

Helicóptero que levava quatro pessoas desapareceu no litoral de SP (Reprodução)

Desaparecimento

De acordo com a Polícia Militar, a aeronave com prefixo PRHDB, modelo Robson 44, decolou às 13h15 de domingo (31) e fez seu último contato às 15h10 daquele dia, enquanto sobrevoava a região de Caraguatatuba.

O amigo teria convidado mãe e filha para um passeio bate e volta em Ilhabela, na véspera do Ano Novo. Porém, a aeronave sumiu dos radares e ainda não foi encontrada. “É uma área de grande extensão, próxima de São Sebastião até quase chegar em Ubatuba”, declarou o capitão Vitor Hugo, piloto do helicóptero águia da PM, em entrevista à GloboNews.

Nas imagens gravadas por Letícia e enviada ao namorado, é possível ver o piloto e Rafael sentado na frente do helicóptero. Havia muita neblina, que prejudicava a visibilidade.

De acordo com a Anac, a aeronave estava regular para voos. Contudo, a operação para táxi aéreo não tinha sido liberada.

