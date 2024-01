Asfixiados: três homens morrem enquanto faziam manutenção de poço artesiano, no Maranhão

Três homens que faziam a manutenção de um poço artesiano morreram asfixiados na cidade de Aldeias Altas, no Maranhão. De acordo com a Polícia Civil, eles inalaram gás e não resistiram.

O caso aconteceu no último domingo (31). Márcio Fernando dos Santos, de 36 anos, teria descido no poço para buscar um chapéu e uma ferramenta de trabalho, mas acabou ficando preso. Os irmãos Francisco João Ximenes do Carmo, de 24, e Francisco Vinycius do Carmo Albuquerque, de 21, desceram para ajudar o colega, mas também acabaram morrendo.

O Corpo de Bombeiros foi acionado, mas já encontrou as vítimas sem vida. Foi montada uma operação para resgatar os corpos. O laudo da perícia constatou que eles faleceram asfixiados por inalação de gás.

Em nota, a Prefeitura de Aldeias Altas lamentou as mortes. “A Prefeitura Municipal se solidariza junto às famílias dos jovens que tiveram morte prematura na tarde deste domingo (31). Márcio, João e Vinícius, jovens cheios de vida e um futuro promissor pela frente, tiveram suas vidas interrompidas de maneira trágica”, diz o texto.

