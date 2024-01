Viúva de homem envenenado diz que advogada agiu com frieza após mortes: “Não tinha uma lágrima”

Eliane Lino, viúva de Leonardo Pereira Alves, de 58 anos, e nora de Luzia Tereza Alves, de 86, que morreram envenenados em Goiânia, em Goiás, lamentou a relação de amizade que tinha com a advogada Amanda Partata Mortosa, de 31 anos, que foi presa pelas mortes. Segundo a polícia, não há dúvidas de que ela envenenou as vítimas para se vingar do ex-namorado, pois queria que ele sofresse a perda dos parentes após romper o namoro com ela.

“Desde que eu conheci a Amanda, a gente nunca ficou um dia sem se falar. Como fomos enganados desse jeito?”, lamentou Eliane, em entrevista ao “Fantástico”, da TV Globo. Segundo ela, após as mortes, a advogada esteve no hospital e abraçou o ex-namorado. “Quando o Leonardo [ex-namorado] veio, ela abriu os braços para ele, abraçou e beijou o rosto dele. Eu olhava para ela e não tinha uma lágrima, não tinha nada”, descreveu Eliane.

“Eu esperava que quando ela chegasse, estaria aos prantos pela menina que ela era”, lamentou Eliane.

As mortes ocorreram no último dia 17 de dezembro. A Polícia Civil concluiu o inquérito sobre as mortes na semana passada e diz não ter dúvidas de que Amanda matou Leonardo e Luzia. Ela comprou o veneno usado em bolos de pote pela internet. Um vídeo mostrou o momento em que ela recebeu o pacote um dia antes do crime (assista abaixo).

Conforme a polícia, os corpos das duas vítimas apresentavam a presença do produto tóxico e letal, que não tem sabor nem odor, que foram colocados em bolos de pote. A advogada comprou os produtos em uma doceria famosa de Goiânia e levou para um café da manhã com as vítimas. O delegado diz que o objetivo dela era se vingar do ex-namorado, matando os familiares dele.

A polícia não revelou o nome da substância, para evitar incentivar o uso, mas informou que se trata de um óxido inorgânico. Segundo a Polícia Técnico-Científica, foi realizado um exame toxicológico em amostras coletadas no local do crime e amostras retiradas dos corpos das vítimas.

Dois dos bolos de pote apresentavam o produto, que é considerado um “veneno potente” e que foi colocado em grande quantidade. Antigamente, ele era usado como pesticida, mas foi retirado do mercado e atualmente pode ser adquirido apenas por empresas. A polícia diz que os doces foram adulterados após a compra em uma doceria famosa, que não tem nenhuma ligação com o crime.

Amanda foi presa no último dia 20 e passou por uma audiência de custódia no dia 21. Na ocasião, ela negou a autoria do crime e reclamou da forma que foi presa, pois estava em tratamento em uma clínica. A mulher disse que “perdeu o bebê” que esperava e confirmou que, “mais de uma vez”, tentou se matar após a repercussão do caso: “Minha vida acabou”, disse.

Conforme o delegado, Amanda ficou muito nervosa durante o primeiro depoimento. Assim, ele pediu para ver o histórico do aplicativo de transporte no celular dela na data das mortes. “Eu pedi para pegar o celular e ela desistiu. Entrou em desespero e falou que só ia falar com a presença de advogado. Ela teve comportamento defensivo logo no primeiro interrogatório”, disse o investigador.

O delegado destacou que ela vai vai responder por duplo homicídio e tentativa de homicídio. Procurada, a defesa da advogada informou que apenas se manifestará nos autos processuais.

Polícia diz que Amanda Partata comprou veneno que matou ex-sogro e a mãe dele pela internet (Reprodução/Instagram)

Entenda o caso

De acordo com a Polícia Civil, Amanda comprou doces em um estabelecimento famoso da cidade para um café da manhã em família, no último dia 17. Horas depois, Leonardo e Luzia passaram mal e foram hospitalizados, mas não resistiram. A investigação descartou irregularidades nos produtos da doceria.

Conforme a investigação, Amanda teve um relacionamento com o filho de Leonardo por cerca de três meses, mas eles romperam. Depois disso, ela afirmou que está grávida e apresentou exames aos familiares do rapaz. Assim, continuava mantendo contato com eles.

Na data do crime, ela foi ao encontro do ex-sogro e da mãe dele para um café da manhã. Ela chegou ao local levando alguns doces e outros alimentos. Pouco mais de três horas depois, Leonardo e Luzia começaram a sentir dores abdominais, vômitos e diarreia. Ambos foram internados no Hospital Santa Bárbara, em Goiânia, mas o quadro piorou e os dois morreram ainda naquele dia.

Amanda chegou a relatar que também se sentiu mal enquanto estava voltando para Itumbiara (GO), onde mora, e por isso decidiu voltar para Goiânia. Assim, incialmente, levantou suspeitas contra a doceria onde adquiriu os produtos.

A polícia e outros órgãos de fiscalização visitaram as unidades do estabelecimento e não encontraram nenhuma evidência de contaminação. Assim, foi descartado que os doces tinham sido a causa da morte das vítimas.

O caso seguiu em investigação e, na noite do dia 20, Amanda foi presa. Na porta da delegacia, ela disse que está grávida e negou que tenha envenenado o ex-sogro e a mãe dele. No entanto, a polícia acredita que a gestação era falsa e que ela cometeu o crime após ser rejeitada pelo ex-namorado.

