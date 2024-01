‘Pegadinhas’ e ‘trolagens’: saiba quem é o youtuber achado enterrado no quintal da casa de amigos

A Polícia Civil investiga a morte do youtuber e influenciador digital Carlos Henrique Pires Medeiros, de 26 anos, mais conhecido como Henrique Medeiros, que foi encontrado enterrado no quintal da casa de amigos, em Itapecerica da Serra, na Região Metropolitana de São Paulo. Conhecido nas redes por fazer “pedaginhas” e “trolagens”, ele desapareceu no Natal e foi localizado sem vida no último dia 31. Um casal foi preso suspeito pelo crime.

De acordo com a investigação, o youtuber foi até a casa dos amigos no dia 25 de dezembro, para a ceia de Natal. Naquela tarde, ele mandou mensagens no grupo da família desejando um “Feliz Natal” e, depois disso, não respondeu mais às ligações e também não voltou para casa.

Os parentes passaram a procurar por Henrique em hospitais, na casa de amigos e nas matas que ficam nas proximidades de onde ele sumiu. Um deles estranhou que a terra do quintal da residência onde ele passou o Natal estava remexida. Na residência, um familiar reconheceu uma roupa do youtuber, mas o casal de amigos dele não estava no local. Assim, a Polícia Militar e o Corpo de Bombeiros foram acionados.

No local, os bombeiros desenterraram o corpo de Henrique do quintal. Não havia sinais de violência, mas o corpo foi levado ao Instituto Médico Legal (IML), onde passa por uma perícia.

Após buscas, a polícia prendeu um homem de 28 anos e a esposa dele, de 24, que moravam na residência, suspeitos de envolvimento na morte do youtuber. A Justiça decretou a prisão temporária dos dois.

O caso foi registrado na Delegacia de Itapecerica da Serra como homicídio de autoria desconhecida, mas será encaminhado ao encaminhado ao 1º Distrito Policial (DP). Em depoimento, o casal disse que o influenciador sofreu um infarto após consumir cocaína e, desesperados, eles decidiram enterrar o corpo no quintal de casa.

O delegado Luis Roberto Faria Hellmeister destacou que aguarda os laudos periciais para saber se Henrique morreu mesmo em função de uma overdose de drogas ou se foi assassinado.

“Se o laudo apontar que a morte dele foi acidental, o casal irá responder por crime de ocultação de cadáver. Se ficar comprovado que ele foi assassinado, o homem e a mulher responderão por homicídio”, ressaltou o delegado.

Quem era Henrique Medeiros?

Conhecido por fazer “pegadinhas” e “trolagens”, Henrique Medeiros tinha um canal no YouTube com quase 2 milhões de inscritos. Ele costumava postar vídeos das brincadeiras que fazia com vizinhos da comunidade onde morava, em Itapecerica da Serra. Ele vivia com uma irmã, pois seus pais já tinham falecido.

No Instagram, ele também acumulava mais de 87 mil seguidores. Palmeirense apaixonado, o rapaz postava sátiras e piadas sobre o desempenho do time. Na página, ele também mostrava as conquistas obtidas como influenciador digital.

