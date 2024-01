Licenciamento 2024: Detran-SP divulga calendário de pagamento

O pelo Departamento Estadual de Trânsito de São Paulo (Detran-SP) divulgou nesta terça-feira o calendário anual do licenciamento anual obrigatório para 2024.

O licenciamento, que pode ser antecipado e pago com o IPVA, oficialmente começa a ser cobrado em 1º de julho, de acordo com o final da placa do carro do contribuinte, e vai até dezembro.

Em 2024, a taxa de licenciamento será de R$ 160,22 e o não pagamento no prazo pode levar o agente de trânsito a remover seu carro para o pátio do Detran e aplicar uma multa de R$ 293,47, mais sete pontos na CNH;

O pagamento do licenciamento só é possível se o veículo estiver com toda documentação em dia, sem pendências de multa ou IPVA. Para pagar, o contribuinte deverá ir ao caixa de autoatendimento munido com o número do Renavam e solicitar o pagamento. Ele pode ainda pagar via internet banking dos qualquer um dos bancos conveniados (Banco do Brasil, Bradesco, Caixa Econômica Federal, Itaú, Safra e Santander).

Assim como nos anos anteriores, o documento digital ficará disponível para download nos portais do Detran-SP (www.detran.sp.gov.br), Poupatempo (www.poupatempo.sp.gov.br) e Senatran (portalservicos.senatran.serpro.gov.br) e nos aplicativos Detran-SP, Poupatempo Digital e Carteira Digital de Trânsito (CDT).

Confira o calendário de licenciamento para 2024 para carros de passeio:

Final 1 e 2: mês de julho;

Final 3 e 4: mês de agosto;

Final 5 e 6: mês de setembro;

Final 7 e 8: mês de outubro;

Final 9: mês de novembro;

Final 0: mês de dezembro.