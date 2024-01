Jovem que enterrou youtuber no quintal de casa era amigo de infância

Renan José, de 28 anos, e Caroline Mello, de 24, se entregaram à polícia e confessaram ter enterrado no quital de casa, em Itapecerica da Serra, na Grande São Paulo, o youtuber Carlos Henrique Medeiros, de 26 anos, mas alegaram que ele usou drogas durante toda a madrugada do dia 25 e morreu enquanto fazia sexo com a irmã mais nova de Caroline, de 17 anos.

A polícia ainda aguarda o laudo da morte do youtuber para dar sequencia às investigações e por enquanto os jovens respondem por homicídio. Se confirmada que a morte foi por uso de drogas, eles devem responder apenas por ocultação de cadáver.

O delegado Luis Eduardo Hellmeister, do 1º Distrito Policial de Itapecerica, disse que ainda vai ouvir a irmã mais nova para confrontar as declarações. “Nós esbarramos na lei, ela é menor de idade. Mas eu vou ouvi-la. Ela foi a última pessoa que esteve com ele. Essa menina tem 17 anos e é irmã da Caroline. Então tudo indica que houve um consentimento. Porque, se ele tivesse forçado uma relação, o próprio Renan e a própria irmã iam tentar evitar”, disse.

Carlos Henrique ficou famoso no youtube por produzir vídeos na Cracolândia, onde oferecia ajuda a dependentes químicos, simulações e tentativas de seduzir mulheres e pegadinhas, onde o principal alvo era seu pai. Em uma delas, ele simulava ter transformado sua casa em ponto de venda de drogas para gravar a reação do pai.

Segundo amigos próximos, a morte do pai fez com que ele parasse de publicar vídeos e apresentasse sintomas de depressão. Um amigo de infância disse que após o episódio, ele passou a consumir drogas

“Quando o pai dele morreu, ele mudou completamente. O brilho dele sumiu. Ele começou a usar droga, cocaína. Esse colega [o que assumiu tê-lo enterrado no quintal] também fazia uso dessas coisas. Então pode ter sido isso”, disse Robson Casemiro, amigo de infância do youtuber.