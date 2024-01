IPVA 2024: cobrança começa no dia 11 de janeiro em São Paulo

No próximo dia 11, motoristas do estado de São Paulo cujos carros tem placas terminando em 1 deverão quitar ou pagar a primeira parcela do Imposto sobre a Propriedade de Veículos Automotores (IPVA) 2024, de acordo com calendário da Secretaria da Fazenda.

O pagamento pode ser feito em cota única, até o dia do vencimento, com desconto de 3%. Pode ainda ser parcelado em até cinco vezes, dependendo do valor do imposto, ou pago também em cota única, mas no mês de fevereiro, já sem desconto.

Os valores do imposto para este ano já podem ser consultados no portal da Secretaria da Fazenda de São Paulo (Sefaz). Quem quiser saber o valor venal do seu veículo também pode fazê-lo acessando a página da Sefaz-SP. Neste ano, a alíquota para carros novos e particulares continuam as mesmas do ano anterior, 4%. Motos e similares pagam 2% e caminhões pagam 1,5%.

PARA PAGAR

O pagamento do IPVA 2024 pode ser feito em qualquer banco credenciado diretamente nos terminais de autoatendimento, pelo internet banking ou nos aplicativos dos bancos, bastando informar o número do Renavam do veículo e optando pela forma de pagamento.

Neste ano a Secretaria da Fazenda oferece uma nova forma de pagamento, via PIX. Para pagar por essa modalidade, o contribuinte deverá acesar a página do IPVA na Sefaz-SP, informar os dados do veículo e gerar um QR Code, que deverá ser usado para efetuar a transferência no prazo máximo de 15 minutos. Após esse prazo, o código expira e terá que ser refeito.

Quando o sistema gerar o QR Code, o sistema vai mostrar que o pagamento será destinado à “Secretaria da Fazenda e Planejamento”, sob o CNPJ 46.377.222/0003-90, em conta do Banco do Brasil.