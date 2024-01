Helicóptero que levava quatro pessoas cai no Lago de Furnas, em MG; vídeo mostra momento da queda

Vídeo mostra momento da queda de helicóptero no Lago de Furnas, em Capitólio, em MG (Reprodução/Twitter)

Um helicóptero que levava quatro pessoas caiu no Lago de Furnas, em Capitólio, em Minas Gerais, na manhã desta terça-feira (2). Um vídeo mostra o momento exato em que a aeronave atingiu a água (assista abaixo). De acordo com o Corpo de Bombeiros, três pessoas foram resgatadas com vida e uma morreu.

Vídeo mostra momento exato de queda de helicóptero no Lago de Furnas, em Capitólio pic.twitter.com/AfRNb1Xqnn — Por Dentro de Minas (@pordentrodemg) January 2, 2024

As três vítimas foram levadas a hospitais de cidades da região. Não há detalhes sobre o estado de saúde delas. A quarta foi encontrada morta horas após a queda.

Segundo os bombeiros, a aeronave que caiu é do modelo EC 120 B, da Eurocopter. O helicóptero tem capacidade para transportar até quatro passageiros e pode voar com um peso máximo de 1,75 tonelada.

O Lago de Furnas é conhecido como uma das principais atrações turísticas de Capitólio. O local é o mesmo onde, há quase dois anos, a queda de um paredão rochoso matou 10 pessoas e deixou mais de 20 feridos.

LEIA TAMBÉM: