Grande São Paulo começa 2024 com sol, mas pode ter pancadas de chuva à tarde

As cidades da Grande São Paulo começam o ano novo com o dia ensolarado e a temperatura se recuperando no decorrer do dia, mas de acordo com a Climatempo pode cair pancadas de chuva de tarde e à noite nesta terça-feira.

No litoral de São Paulo, o dia segue com muito sol e com poucas chances de chuva, para alegria dos banhistas que ainda aproveitam a semana para descansar.

De acordo com a Climatempo, no Rio de Janeiro, Minas e Espírito Santo o dia permanece nublado com chuvas frequentes durante todo o dia, revezando com períodos de sol. Há risco de chuva forte nestas áreas e também em Belo Horizonte e no norte do estado de São Paulo.

Toda a região sudeste do país enfrenta a instabilidade de uma Zona de Convergência do Atlântico Sul, que forma uma extensa rede de nuvens carregadas, associada a uma frente fria que está parada no litoral do Espírito Santo, deixando o tempo fechado.

As Zonas de Convergência, ou ZCAs, é o principal sistema meteorológico que atua no Brasil durante o verão e é responsável por períodos prolongados de chuva volumosa nas regiãos norte, centro-oeste e sudeste.

Quando se forma, o sistema atua sobre o Brasil por entre 4 e 10 dias e pode representar boa parte da chuva esperada em todo o trimestre.