Família que passou 4 dias desaparecida é achada morta com marcas de tiros, no interior de SP

A Polícia Civil investiga a morte de uma família de Olímpia, no interior de São Paulo, que passou quatro dias desaparecida. Os corpos de pai, mãe e filha foram achados dentro de um carro, abandonado em um canavial em uma estrada rural de Votuporanga, também no interior paulista. Todas as vítimas tinham marcas de tiros e a investigação aponta para uma possível execução.

Os corpos de Anderson Givago Marinho, de 35 anos, da esposa Mirele Regina Beraldo Tofalete, de 32, e da filha do casal, Isabelly Tofalete Marinho, de 15, foram achados por um ciclista na tarde de segunda-feira (1º) na estrada que dá acesso ao bairro Cruzeiro. Ele acionou a Polícia Militar e, no local, os agentes já encontraram as vítimas sem vida.

Conforme a investigação, a família saiu de Olímpia na última quinta-feira (28), com destino a Rio Preto, também no interior de São Paulo, para comemorar o aniversário de Mirele. O trajeto entre as cidades é de cerca de 40 minutos, mas as vítimas não chegaram ao destino.

Pouco depois de sair de casa, Mirele e Anderson pararam de responder às ligações e mensagens de familiares e amigos. O sumiço foi denunciado à polícia, mas as vítimas foram achadas quatro dias depois, sem vida.

O caso segue em investigação, mas a principal linha apurada pela polícia é a de execução. A motivação do crime, no entanto, segue sendo um mistério. Até a manhã desta terça-feira (2), nenhum suspeito havia sido identificado e preso.

Família que passou 4 dias desaparecida é achada morta, no interior de SP (Reprodução/Redes sociais)

