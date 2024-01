Calorão: saiba como minimizar os efeitos das altas temperaturas e manter a saúde em dia

O verão chegou e trouxe com ele os dias quentes. Durante o calor, muita gente apresenta sintomas como cansaço, dificuldade de concentração, estresse e mau-humor. Se a exposição às altas temperaturas for prolongada, há riscos mais graves, como o desenvolvimento de doenças cardiovasculares e metabólicas.

A Prefeitura de São Paulo divulgou dicas para que as pessoas consigam manter a saúde em dia nesse período do ano. Entre os pontos citados estão as noites de sono bem dormidas, que são fundamentais para o fortalecimento do sistema imunológico, a consolidação da memória e o bem-estar em geral.

Assim, a administração municipal destacou que é importante ter alguns cuidados que podem reduzir o desconforto das noites em que as temperaturas dos termômetros permanecem altas.

Veja as dicas abaixo:

Mantenha-se hidratado

Beba bastante água durante o dia, para repor o que foi perdido com a transpiração; porém, reduza essa quantidade à medida em que se aproxima a hora de ir para cama, para não acordar durante a noite com vontade de ir ao banheiro.

Deixe o ar circular pela casa

Tanto de dia quanto à noite, sempre que possível, mantenha janelas abertas para permitir que o ar circule e a casa fique arejada, o que pode melhorar consideravelmente o conforto térmico dos ambientes, melhorando consequentemente a qualidade do sono.

Mantenha o ar umidificado

Nos dias mais quentes e sem chuva, a umidade do ar pode ficar baixa, o que também atrapalha o sono. Nesse caso, é indicado o uso de um umidificador, ou mesmo de soluções caseiras como colocar um recipiente com água dentro do quarto.

Use roupas leves para dormir

Prefira roupas leves e confortáveis para dormir e use lençóis de algodão, que absorvem o suor e ajudam no controle da temperatura corporal.

Faça a higiene do sono

De uma a duas horas antes de ir para a cama, evite as telas como as da TV, computador e celular e dedique-se a atividades mais relaxantes, como ouvir música suave ou ler.

Evite bebidas estimulantes e faça refeições leves

Café, refrigerantes, chá preto e chá verde, que contêm cafeína, são consideradas bebidas estimulantes, por isso devem ser evitadas. O álcool, ao contrário do que muitos pensam, também atrapalha o sono, pois promove um relaxamento da região da faringe, prejudicando a respiração e provocando o ronco. Também é importante que a última refeição do dia, pelo menos três horas antes de dormir, seja leve e saudável, sem excesso de sal, gordura ou alimentos de difícil digestão.