Confira ao vivo o sorteio da MEGA DA VIRADA

Neste domingo a Caixa Econômica Federal sorteia um dos maiores prêmios da história das loterias e um ou mais brasileiros comemorarão o Ano Novo como novos milionários.

O prêmio estimado para este ano é de R$ 588 milhões e será pago para quem acertar as seis dezenas mágicas sorteadas pela Caixa. Mas como a Mega da Virada não acumula, se ninguém acertar as seis dezenas, os apostadores que acertarem cinco números serão os novos milionários.

Veja ao vivo os números sorteados para a Mega da Virada no Canal da Caixa no Youtube:

PROBABILIDADES

As chances de um apostador acertar a Mega com uma aposta simples de seis números é de uma em 50 milhões, de acordo com cálculos da própria Caixa. Se ao apostador investir alto para apostar 20 números em uma cartela, as chances passam para uma em 1.292, mas o valor da aposta sobe de R$ 6 para R$ 193,8 mil.3

OS NÚMEROS SORTEADOS FORAM: