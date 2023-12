3 ideias de delineado para brilhar nas Festas: vão destacar sua maquiagem

As festas de Fim de Ano estão por aí, neste ponto, a sua roupa e o beauty look já deveriam estar mais do que definidos, mas você ainda tem a possibilidade de aperfeiçoar alguns elementos.

Por exemplo, se a ideia de maquiagem que planejou não te convence ou simplesmente parece muito simples, adicionar um delineado impactante é uma opção para elevar o resultado final e triunfar.

3 delineados perfeitos para realçar a maquiagem das Festas

As ideias de delineados criativos e festivos são praticamente infinitas, mas se você está com dificuldade em decidir, continue lendo para descobrir três que têm o poder de dar um upgrade instantâneo à sua imagem.

Delineado com espírito festivo

Se você quiser um delineado temático para combinar com o seu visual para as celebrações de Fim de Ano, pode apostar neste inspirado no clássico bastão de doce que a Katy Perry usou alguns anos atrás.

Não só fica bonito, mas também é fácil de fazer; você só precisa delinear seus olhos em forma de "cat eye" com delineador branco e fazer as divisões acima com delineador vermelho. Você será o centro das atenções!

Um delineado tem o poder de te dar um 'upgrade' instantâneo na sua maquiagem | (Instagram: @anthonyhnguyenmakeup)

Delimitado com pedraria

Uma das tendências do ano que mais realçam qualquer maquiagem é o delineado disco com apliques tipo joia. Exatamente como este que o maquiador Anthony H. Nguyen criou para a cantora Zara Larsson.

Para recriar este glamoroso eyeline, você só precisa se maquiar como de costume e depois colocar pequenos apliques de forma estratégica sobre a pálpebra, criando uma linha que realce o olhar.

Delimitação gráfica com espaço negativo

Um delineado muito trendy e ideal para adicionar o fator "uau" a uma maquiagem é o que conta com um espaço negativo. Assim como este que a cantora e compositora britânica Jessie J. usou.

Embora tenha brilhado no clássico preto com detalhes e toques prateados, fica bem em qualquer cor. Além disso, a base pode ser nude para um acabamento discreto ou chamativa para causar impacto.

Por último, se você deseja que a sua maquiagem nos olhos dure mais horas, basta aplicar pó translúcido antes do rímel e spray fixador no final para garantir que tudo permaneça no lugar.