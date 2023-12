Veja de onde são os 5 ganhadores da Lotofácil desta quinta-feira

O prêmio de ontem de R$ 5 milhões da Lotofácil foi dividido entre cinco apostadores de diferentes partes do país e cada um dos sortudos vai levar para casa R$ 1.020.879,27.

As apostas ganhadoras foram feitas nas cidades de Goiânia, em Goiás, Pouso Alegre, em Minas Gerais, Xinguara, no Pará, Novo Hamburgo, no Rio Grande do Sul, e São Pedro do Turvo, em São Paulo.

Os números sorteados foram:

03, 04, 05, 06, 10, 12, 13, 16, 18, 20, 21, 22, 23, 24, 25

Quatrocentos e sessenta e duas apostas acertaram 14 números no sorteio de ontem e cada uma delas ganhou R$ 1.538,58; na faixa dos 131 acertos, 14.375 apostas ganharam R$ 30.

A loteria retorna nesta sexta-feira, no último sorteio de 2023, e vai pagar a quem acertar as quinze dezenas sorteadas um prêmio estimado em R$ 1,7 milhão.

Apostar na Lotofácil custa apenas R$ 3 (aposta simples) e pode ser feita em qualquer casa lotérica ou pelo aplicativo Caixa.

Quina continua acumulada

Apostadores da Quina ainda não conseguiram interromper a sequência de sorteios sem ganhadores e a loteria faz hoje seu último sorteio do ano prometendo pagar R$ 15 milhões a quem acertar as cinco dezenas.

A aposta simples da Quina custa R$ 2,50 e deve ser feita até o horário de fechamento das lotéricas, às 19h.

O sorteio será realizado a partir das 20h no Espaço da Sorte, em São Paulo, e pode ser acompanhado em tempo real pelos canais da Caixa no Youtube e FAcebook.