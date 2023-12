‘Maconha gourmet’: disque-drogas vendia droga em lata com lacre de segurança

A polícia desbaratou uma quadrilha no litoral de São Paulo que vendia drogas de vários tipos, embaladas em sacos plásticos ou acondicionadas em embalagens semelhantes a uma lata de atum e com lacre de segurança para garantir a inviolabilidade do pacote, cuja entrega era feita a domicílio por motoboys.

O ‘disque-drogas’ funcionava no apartamento de um dos presos, no bairro Estuário, em Santos, onde a polícia encontrou 60 tijolos de maconha, duas porções de haxixe, skunk (maconha mais forte), equipamentos para prensar e embalar a droga e bolsas térmicas semelhantes aquelas usadas por pizzarias par entregar o produto.

LEIA TAMBÉM: Grupo que se reúne para bolão da Mega de fim de ano já apostou R$ 280 mil; veja quanto eles já ganharam

Funcionava assim: o cliente fazia o pedido por um telefone exclusivo e recebia a droga em casa, acondicionada em embalagens com os dizeres: “Não aceite o produto caso o lacre esteja violado” para garantir a procedência do produto.

Chamou atenção dos produtos o detalhe que em algumas embalagens a maconha “em flor” estava acondicionada, garantido a mais extrema pureza do produto. Também inusitado, segundo os policiais, foram as latas de atum recheadas de maconha e ladradas, cujos rótulos em inglês indicavam o percentual de THC (princípio ativo responsável pelo entorpecimento) e os efeitos colaterais, como boca seca e coceira nos olhos.

O suspeito, um homem de 34 anos, foi preso em flagrante por tráfico de drogas e associação ao tráfico e encaminhado à delegacia local.