Jovem sofre queimaduras em 80% corpo após acendedor de narguilé explodir, no interior de SP

Jovem tem 80% do corpo queimado enquanto fumava narguilé com amigos, no interior de SP (Reprodução/Freepik)

Uma jovem de 19 anos sofreu queimaduras em 80% do corpo enquanto fumava narguilé com mais quatro amigos, em Andradina, no interior de São Paulo. De acordo com a Polícia Civil, um dos integrantes do grupo teria jogado um galão com etanol contra o acendedor do aparelho, que explodiu. Outras duas pessoas ficaram feridas.

O caso aconteceu na madrugada de segunda-feira (25). Os jovens estavam reunidos em um ponto tradicional e encontro na cidade, na Avenida Guanabara. Foi quando um deles, que estaria alcoolizado, arremessou o galão com etanol na direção no narguilé.

Houve uma explosão e o fogo se alastrou rapidamente. A jovem de 19 anos foi socorrida em estado grave e encaminhada à Unidade de Terapia Intensiva (UTI) da Santa Casa de Andradina. Ela segue internada, aguardando a transferência para um hospital especializado em queimaduras.

Um adolescente, de 16 anos, também ficou ferido e segue internado com quadro estável. Outra vítima foi socorrida com queimaduras, mas já teve alta médica após os devidos cuidados.

A Polícia Civil destacou que investiga o caso e busca imagens de câmeras de segurança para identificar os envolvidos.

O narguilé é uma espécie de cachimbo de água, que é usado para fumar tabaco aromatizado. Ele é considerado uma forma de tabagismo passivo, pois a fumaça é liberada no ambiente e pode ser inalada por outras pessoas. Assim como o cigarro, contém nicotina, que pode gerar dependência.

LEIA TAMBÉM: