Imagem forte: vídeo mostra execução a tiros de jornalista e pré-candidato a prefeito, no litoral de SP

Vídeo mostra momento em que o jornalista Thiago Rodrigues foi executado a tiros, no Guarujá, litoral de SP (Reprodução/Twitter)

Câmeras de segurança registraram o momento em que o jornalista e empresário Thiago Rodrigues, de 34 anos, foi executado a tiros no Guarujá, no litoral de São Paulo. Ele anunciou recentemente a pré-candidatura a prefeito da cidade pelo partido Rede Sustentabilidade e era conhecido por fazer denúncias sobre irregularidades na administração pública. A motivação do crime ainda é um mistério.

Veja o vídeo abaixo - ATENÇÃO: imagens fortes

CENAS FORTES 🚨 Vídeo mostra ação de criminoso que matou o jornalista e pré-candidato a prefeito de Guarujá pic.twitter.com/N8L0qPizGc — #Santaportal (@Santaportal1) December 28, 2023

O caso aconteceu na madrugada de quinta-feira (28), na Rua Caraguatatuba, no bairro Paecara, no distrito de Vicente de Carvalho. Rodrigues participava de uma confraternização e chegou a postar algumas imagens do local nas redes sociais.

Conforme o boletim de ocorrência, ele foi chamado por uma pessoa para ir até a rua, quando um ciclista se aproximou e efetuou os disparos. As imagens mostram que o jornalista chegou a correr para tentar escapar dos tiros, mas foi perseguido e continuou sendo alvejado. Na sequência, o atirador fugiu e ainda não foi identificado.

A perícia esteve no local e encontrou 13 estojos de munição calibre 9mm e dois projéteis deflagrados. Conforme a polícia, o corpo da vítima tinha marcas de nove tiros. O carro dele, que estava com os pneus esvaziados, foi encontrado nas proximidades. Nada de ilícito foi identificado no veículo.

O caso segue em investigação na 3ª Delegacia de Homicídios da Delegacia Estadual de Investigações Criminais (Deic) de Santos. Nenhum suspeito foi preso até a manhã desta sexta-feira (29).