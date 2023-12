Entre risadas e ternura, os ‘Dedos de Salchicha’ do Rei Charles III

Nos ensaios para sua coroação, o rei Charles II fez uma piada sobre ter “dedos de salsicha” com seu filho, o príncipe William, segundo revela um documentário da BBC.

Em um dos ensaios finais, é mostrado o príncipe William apoiando carinhosamente seu pai enquanto ele luta para abotoar uma das túnicas cerimoniais. O rei Charles o tranquiliza, dizendo para não se preocupar, pois ele não tem “dedos de salsicha” como seu pai.

Rei Charles e seus dedos

O documentário também inclui uma entrevista com a irmã do rei Charles, a princesa Anne, que fala sobre a “sorte” de estar em Balmoral quando sua mãe estava morrendo. Além disso, menciona uma estranha “sensação de alívio” ao ver que tiravam a coroa do caixão de sua mãe.

Durante a cerimônia de maio, o arcebispo de Canterbury tem um branco em um ensaio, congelando no meio de uma oração enquanto abençoa o monarca. Outro clérigo brinca: “Você deve ter dito isso antes”.

Coroação Real Britânica (RICHARD POHLE/AFP)

O documentário de 90 minutos, intitulado ‘Charles III: O Ano da Coroação’, será exibido na BBC One no Boxing Day e busca mostrar “os complexos preparativos para a coroação do Rei Charles”. O filme foi escrito pelo autor real Robert Hardman.