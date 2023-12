Vídeos: violenta tempestade de granizo e vento atinge a Argentina

Vídeos que circulam pelas redes sociais mostram detalhes da violenta tempestade que atingiu a região de La Pampa e o oeste da província de Buenos Aires, na Argentina, na noite desta quarta e madrugada desta quinta-feira, provocando uma série de estragos, de acordo com a Metsul.

A tempestade veio acompanhada de um forte vendaval e de intensa chuva de granizo, que em alguns lugares alcançaram o tamanho de bolas de tênis.

Várias cidades tiveram corte de energia e na cidade de Victorica, os fortes ventos derrubaram árvores e danificaram os carros que estavam estacionados na rua.

Mas a cidade mais afetada foi Carhué, no sudoeste da província, uma pequena vila com cerca de 12 mil habitantes que teve várias casas com telhados arrancados pela fúria do vento.

A tempestade continuou se movimentando para o centro da província e chegou a 200 quilômetros de Buenos Aires causando destruição por onde passou. Veja imagens:

Granizo en carhue

Destrozos pic.twitter.com/biGeO6Cqi4 — Carolina Laspiur (@carolinalaspiur) December 28, 2023

Tranqui la tormenta en Carhué pic.twitter.com/wGI0KTtrIQ — Juan ϟ (@juanmaotero) December 28, 2023

NO BRASIL

No sul do Brasil, chuvas e temporais podem atingir o oeste do Rio Grande do Sul.

Nesta sexta-feira, uma frente fria com uma área de baixa pressão deve trazer mais chuvas e temporais isolados em boa parte da região sul do país, de acordo com a Metsul.

EM SP

Nesta quinta-feira, o tempo permanece firme na maioria das regiões do estado de São Paulo e a temperatura deve subir bastante em relação ao dia anterior, chegando à máxima de 34ºC. Chove fraco apenas na divida de São Paulo com Minas Gerais, de acordo com a Climatempo.