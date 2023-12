VÍDEO: Guarda municipal é flagrado ao matar o próprio cachorro com tiro na cabeça, no litoral de SP

GCM é flagrado ao matar o próprio cachorro com um tiro na cabeça, no litoral de SP (Reprodução/Instagram)

Um vídeo que circula nas redes sociais mostra o momento em que um guarda civil municipal, de 28 anos, mata o próprio cachorro com um tiro na cabeça, em São Vicente, no litoral de São Paulo (assista abaixo). Ele alegou que o animal teria mordido dois familiares e, por isso, acabou sendo executado. O caso causou revolta entre os moradores locais e também nas redes sociais. A Prefeitura de Santos, onde o homem trabalha, informou que ele foi afastado das funções até o fim das investigações.

ATENÇÃO - Imagens fortes abaixo:

O caso aconteceu no último sábado (23), na Rua Luis Lafraia, no bairro Beira Mar. As imagens mostram o homem sentado em uma moto e acariciando o cachorro no colo. Na sequência, ele saca a arma, mira na cabeça do animal e atira. Depois, deixa o corpo no chão e vai embora.

Pouco tempo depois, ele voltou à cena do crime, enquanto moradores já começavam a se aglomerar para ver o que tinha acontecido com o cão. O GCM colocou o corpo do animal em um saco e o arrastou para a calçada. Em seguida, sumiu com o pacote.

Após denúncias, um boletim de ocorrência sobre o caso foi registrado no 2º Distrito Policial de São Vicente. Conforme a polícia, o homem usou uma arma particular para cometer o crime.

Na delegacia, o guarda disse que tinha recebido uma ligação da mãe dele, desesperada, dizendo que ela e o marido tinham sido mordidos pelo cachorro. Conforme o jornal “A Tribuna”, o homem alegou que tentava abrir o portão da casa, o cão fugiu em disparada. Assim, ele foi obrigado a matá-lo, pois tinha medo que ele atacasse outras pessoas.

Porém, as imagens mostram que o cão não demonstrava estar descontrolado, como alegou o GCM. O caso segue em investigação.

Nas redes sociais, o prefeito de Santos, Rogério Santos (Republicanos), lamentou a morte do animal e ressaltou que o guarda foi afastado das funções.

“Estou muito triste. Não me conformo em ver as fortes imagens de uma pessoa cometendo um ato tão cruel com um cachorro indefeso a sangue frio. A corregedoria da GCM já está acompanhando o caso e ele está afastado das ruas. Espero que a polícia tome as providências necessárias para a punição, assim como vamos fazer! Maus tratos a animais é crime!”, escreveu ele.

