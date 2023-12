Vai passar o Ano Novo na praia? Anchieta e Imigrantes já estão congestionadas

Há três dias da virada do ano as rodovias que seguem para o litoral paulista já começam a apresentar congestionamento intenso no sentido da Baixada Santista, de acordo com dados da Ecovias, concessionário responsável pelo sistema.

Ao meio-dia, a estimativa era de que 5,6 mil veículos passavam por hora pelo pedágio que dá acesso às praias e esse número deve aumentar muito entre amanhã e sábado.

Às 13h, o congestionamento na Imigrantes começava no quilômetro 25 e ia até o km 53 em função do alto número de carros que passam pelo local. No mesmo horário, na rodovia Cônego Domênico Rangoni, que leva ao Guarujá, o tráfego começava no km 266 e ai até o 248, ou seja, quase 20 quilômetros de congestionamento. Na Via Anchieta, no sentido litoral, o congestionamento ia do km 26 ao km 33.

Desde terça-feira, quando a Ecovias começou a contagem, já desceram mais de 260 mil veículos, mas a expectativa da concessionária é de que circulem pelas rodovias do Sistema Anchieta-Imigrantes até 1º de janeiro um total entre 480 mil e 740 mil veículos.

Em função do alto fluxo de carros que viajam para a praia nos próximos dias, a Ecovias implantou a Operação Descida 7 x 3, onde o motorista usa as pistas norte e sul da Anchieta e pista sul da Imigrantes para descer ao litoral e utiliza a posta apenas a pista norte da Imigrantes para subir para a Capital. A operação funcionará até o dia 30.

A partir da 1h do dia 1ª, quando o fluxo de carros inverte, o usuário pode subir para a Capital usando as pistas norte e sul da Imigrantes e também a pista norte da Anchieta.