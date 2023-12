Trinta e três praias do litoral de São Paulo são impróprias para banho

Trinta e três praias do litoral Norte e Sul de São Paulo devem ser evitadas pelos turistas que viajam à praia neste final de semana para as comemorações de Ano Novo, de acordo com o último boletim da Cetesb.

Todas elas, de acordo com análise da autarquia, tinham níveis de bactérias de coliformes fecais, E. coli e enterococos maior do que os níveis considerados seguros pelo Conselho Nacional do Meio Ambiente. Esses dados referem-se à última medição, feita entre os dias 10 e 18 de dezembro.

Nesses locais, a Cetesb alerta a todos que evitem tomar banho de mar, pois a qualidade da água indica comprometimento na qualidade sanitária que pode acarretar aumento no risco de contaminação dos banhistas.

As praias consideradas impróprias são:

Ubatuba

Rio Itamambuca

Iperoig

Itaguá – av. Lovegildo, 240

Itaguá – av. Lovegildo, 1724

Perequê – Mirim

Lázaro

Dura

Caraguatatuba

Tabatinga – 250 metros do Rio Tabatinga

Capricórnio

São Sebastião

São Francisco

Pontal da Cruz

Boiçucanga

Ilhabela

Itaquanduba

Itaguaçu

Perequê

Ilha das Cabras

Guarujá

Perequê

São Vicente

Praia da Divisa

Milionários

Gonzaguinha

Prainha

Praia Grande

Boqueirão

Vila Tupy

Vila Mirim

Maracanã

Vila Caiçara

Real

Flórida

Jardim Solemar

Mongaguá

Vera Cruz

Itaóca

Itanhaém

Sonho

Peruibe