Jornalista e pré-candidato a prefeito de Guarujá é executado a tiros em festa; motivação é mistério

Jornalista e empresário Thiago Rodrigues, de 34 anos, foi morto a tiros durante uma festa, em Guarujá, no litoral de São Paulo (Reprodução/Instagram)

A Polícia Civil investiga a morte do jornalista e empresário Thiago Rodrigues, de 34 anos, que foi morto a tiros durante uma festa, em Guarujá, no litoral de São Paulo, na madrugada desta quinta-feira (28). Ele anunciou recentemente a pré-candidatura a prefeito da cidade pelo partido Rede Sustentabilidade. A motivação do crime ainda é um mistério.

O caso aconteceu na Rua Caraguatatuba, no bairro Paecara, no distrito de Vicente de Carvalho. Rodrigues participava de uma confraternização e chegou a postar algumas imagens do local nas redes sociais.

Conforme o boletim de ocorrência, ele foi chamado por uma pessoa para ir até a rua, quando um ciclista se aproximou e efetuou os disparos. O jornalista chegou a correr para tentar escapar, mas foi perseguido e continuou sendo alvejado. Na sequência, o atirador fugiu e ainda não foi identificado.

A perícia esteve no local e encontrou 13 estojos de munição calibre 9mm e dois projéteis deflagrados. Conforme a polícia, o corpo da vítima tinha marcas de nove tiros. O carro dele, que estava com os pneus esvaziados, foi encontrado nas proximidades. Nada de ilícito foi identificado no veículo.

O caso segue em investigação na 3ª Delegacia de Homicídios da Delegacia Estadual de Investigações Criminais (Deic) de Santos. Os investigadores buscam imagens de câmeras de segurança que podem ajudar a esclarecer as circunstâncias do homicídio.

Jornalista Thiago Rodrigues fez postagens em festa momentos antes de ser morto a tiros, em Guarujá, no litoral de SP (Reprodução/Instagram)

LEIA TAMBÉM: